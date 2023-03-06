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Коммерсантъ FM
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Авария оставила без газа более 500 домов в Самарской области

Сегодня утром, 6 марта, в Самарской области произошел подрыв подземного газопровода высокого давления. Инцидент случился в Хворостянском районе при проведении земляных работ по улице Целинной в поселке Прогресс в 5:47 (мск). Об этом сообщает районная прокуратура.

Из-за аварии была приостановлена подача газа более чем в 500 домов в населенных пунктах Прогресс и Чувичи. На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы.

Устранение аварии контролирует прокурор Хворостянского района Николай Маскайкин. Сроки решения проблемы и возобновления подачи газа в жилые дома не называются.

Георгий Портнов, Самара

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