«Россети Тюмень» направят свыше 1,6 млрд рублей на строительство подстанции «Московская»

Компания «Россети Тюмень» приступила к строительству в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) подстанции 110 кВ «Московская». Планируемые инвестиции в проект — более 1,6 млрд руб. Подстанция должна обеспечить электроэнергией нефтяное месторождение имени Московцева.

Суммарные запасы месторождения оцениваются в 33 млн тонн нефти. Его разрабатывает ООО «РН-Юганскнефтегаз» (актив ПАО «НК "Роснефть"»).

Подстанция будет находиться в 46 км от ближайшего населенного пункта. В настоящее время энергетики осуществляют подготовку территории к возведению сооружений и установке оборудования. Подстанция «Московская» будет интегрирована в энергосистему через линию электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Чупальская – Кузоваткинская», уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что «Россети Тюмень» планируют направить 2,1 млрд руб. на техобслуживание и ремонт энергообъектов в ХМАО. Плановые мероприятия охватят около 700 км линий электропередач и более 300 подстанций.

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Артем Пахотин