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«Россети Тюмень» направят 2,1 млрд рублей на техобслуживание и ремонт энергообъектов в Югре

Компания «Россети Тюмень» начала реализацию программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в ХМАО-Югре, направленной на повышение надежности электроснабжения бытовых потребителей и предприятий нефтегазодобывающего сектора региона. Плановые мероприятия охватят около 700 км линий электропередачи и более 300 подстанций. На эти цели выделено 2,1 млрд рублей.

Программа ТОиР на 2023 год включает в себя комплекс работ на 321 ЛЭП. Энергетики выполнят замену и усиление 630 опор, обновят свыше 11 тысяч изоляторов и установят более 2,2 тысячи птицезащитных устройств. Также будут расчищены 2,5 тысячи гектаров охранных зон линейных объектов от деревьев и кустарников.

Второе ключевое направление программы - обслуживание подстанционного оборудования. В частности, будет выполнен ремонт более 600 силовых трансформаторов, со съемом активной части на 43 из них. Поскольку масса съемной части трансформатора превышает 10 тонн, в ремонтных работах будут задействованы автокраны грузоподъемностью не менее 25 тонн.

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