На жительницу Краснодара завели дело за получение маткапитала на несуществующих детей

В Каневском районе возбудили уголовное дело на девушку, незаконно получившую маткапитал на двух детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

26-летняя жительница Краснодара сообщила в органы записи актов гражданского состояния Каневского района недостоверные сведения, что в апреле 2021 года она родила девочек-двойняшек на дому, без оказания медицинской помощи. Для подтверждения факта рождения девушка предоставила заявления свидетеля, которая на самом деле не присутствовала при родах и никогда не видела рожденных детей. Органы ЗАГС выдали свидетельства о рождении, которые девушка предоставила в пенсионный орган с заявлением о распоряжении средствами маткапитала.

При проверке информации прокуратура раскрыла мошеннические действия. На девушку завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере), ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района.

Татьяна Ручкина

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