Reuters: Китаю не хватит государственных мер поддержки, чтобы преодолеть отставание в производстве чипов

По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, Китаю может не хватить одних только финансовых мер государственной помощи для преодоления последствий американских санкций в области высоких технологий и преодоления отставания в производстве полупроводников в целом. Правительство выделило около $140 млрд для развития местного производства полупроводников, однако «только денег может быть недостаточно, чтобы догнать западных соперников, которые находятся впереди на несколько поколений».

Одной из проблем является то, что китайские производители замкнуты на своем внутреннем рынке и не имеют опыта и выхода на крупные иностранные рынки с развитой производственной и научно-технической базой, как, например, у южнокорейской Samsung или тайваньской TSMC. «Такая ситуация не позволяет отделять научные изыскания от выпуска массовой продукции»,— полагает аналитик Bernstein Research Марк Ли. «Даже если мы закупим (самые современные.— "Ъ") машины, мы не знаем, как их обслуживать и ремонтировать»,— сообщил Reuters один из инженеров Shanghai Micro Electronics Equipment Group.

Возможным выходом из такой ситуации некоторые эксперты считают переосмысление самого подхода к развитию полупроводниковой отрасли в Китае. По их мнению, необходимо разрабатывать технологии следующих поколений, а не просто соревноваться с западными компаниями в том, кто сделает более тонкий чип.

В начале года ученые из китайской Академии наук опубликовали статью, в которой призвали сосредоточиться на научно-исследовательской деятельности, а не на том, чтобы копировать и догонять уже существующие зарубежные технологии. «Получая собственные патенты, мы можем преодолеть барьеры в международной торговле и применять собственные контрмеры в отношении налагаемых на нас санкций»,— полагают ученые.

Евгений Хвостик