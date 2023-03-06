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Коммерсантъ FM
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Врио губернатора Запорожской области Балицкий горд назвать себя «ватником»

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что гордится тем, что он «ватник». По его мнению, никакой негативной оценки в этом статусе нет. Аналогичное мнение господин Балицкий озвучивал и 22 февраля на концерте-митинге в «Лужниках».

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ватник» — уничижительное обозначение патриотов и тех, кто поддерживает политический режим в России. Иногда используется в самоироничном ключе. В прямом значении — зимняя верхняя одежда с утеплителем на основе ваты, популярная в качестве рабочей спецодежды в СССР.

«Я горжусь тем, что я ватник, потому что фуфайка или телогрейка это было то, что согревало наших бабушек, женщин, наших ребят, которые в тылу ковали победу... Это такой же символ, как Т-34. Они нас называют ватниками с точки зрения того, что мы ментально вроде бы ниже их, но на самом деле мы не раз доказывали, кто кого выше, кто кого ниже»,— объяснил свою позицию Евгений Балицкий в эфире «Крым 24».

При этом, по словам врио губернатора Запорожской области, задача определять, кто является «ватником», никогда не стояла. Он считает, что это одна из методик «разделения людей на своих и чужих». «Я на самом деле ватник. Ничего плохого в этом нет. Надо гордиться, помнить свою историю, знать ее уроки, чтобы не повторять ошибки заново»,— заключил он.

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