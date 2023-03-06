Определены сроки ремонта улицы Демократической в Самаре

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для ремонта автодороги общего пользования регионального значения на ул. Демократической в Самаре. Речь идет об участке от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы планируется провести с апреля по октябрь текущего года. Подрядчика определят 21 марта текущего года. Начальная цена контракта превышает 250,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контракт предусматривает ремонт проезжей части, укладку бортовых камней, обустройство тротуаров и посадочных площадок на остановках. Кроме того, подрядчик оборудует прикромочное укрепление, инженерные коммуникации, подпорные стенки, выполнит укрепительные работы на откосе и установит малые архитектурные формы. После этого на участке будет организовано дорожное движение.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Колея требует вложений».

Георгий Портнов