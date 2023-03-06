Центробанк выявил 20 сомнительных финансовых компаний в Ростовской области

В 2022-2023 году Центральный Банк России выявил 20 действующих организации, которые возможно осуществляют нелегальную финансовую деятельность на территории Ростовской области. Соответствующий перечень компаний опубликован банком.

По данным Центробанка, в Ростове-на-Дону базируется ряд компаний с признаками нелегального кредитора. В их число входят ряд микрокредитных компаний: ООО «Альянс Финанс», ООО «Микрокредитная компания "Деньги в Кармане"», ООО «Орильон», ООО «Доходионс», ООО «Би Хэппи», ООО «Автозайм», ООО «Волга Лизинг», ООО «Рупия». Также признаки нелегальных займов обнаружились в работе ростовских ломбардов: ООО «Авто Ломбард», ООО «Ломбард Наутилус», ломбард ООО «Южная Столица».

В Азове признаки незаконной финансовой деятельности выявлены в работе трех ломбардов: ООО «Азовский городской ломбард», ломбард ООО «Рич Плюс» и ООО «Ломбард-Наталья».

Также «серые» компании обнаружены в ряде городов Ростовской области: в Волгодонске — сервисный центр «Гладиатор» и Техноскупка Профицит; в Новочеркасске — комиссионный магазин «Корона»; в Белой Калитве и Каменске-Шахтинском — комиссионные магазины «София»; Шахтах — ООО «Ломбард Удача»; в Таганроге — «МОБИЛ-КА».

Анастасия Назарова