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Откуда в Северном Ледовитом океане взялась бурая медведица

Ученые исследуют поразительную находку — полностью сохранившиеся останки

Глобальное потепление помогает палеонтологам: исследователи из Якутска приступили к изучению почти идеально сохранившейся молодой медведицы. Два с половиной года назад ее останки обнаружили на острове Большой Ляховский оленеводы.

Ученые проводят вскрытие ископаемого бурого медведя геологическим возрастом 3460 лет, найденного в вечной мерзлоте северной Якутии оленеводами. Якутск, 2020 год

Ученые проводят вскрытие ископаемого бурого медведя геологическим возрастом 3460 лет, найденного в вечной мерзлоте северной Якутии оленеводами. Якутск, 2020 год

Фото: Michil Yakovlev , Reuters

Ученые проводят вскрытие ископаемого бурого медведя геологическим возрастом 3460 лет, найденного в вечной мерзлоте северной Якутии оленеводами. Якутск, 2020 год

Фото: Michil Yakovlev , Reuters

Возраст находки превышает 3500 лет, тело медведицы вытаяло изо льда летом 2020 года. Сейчас палеобиологи заняты патологоанатомической работой: они изучают внутренние органы медведицы и подчеркивают, что ее мышечные ткани розовые, а жировые — желтые, а значит, состояние ее тела почти такое же, как если бы она погибла в прошлом году.

Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Лазаревского музея мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутске, пребывает в восторге: «Это просто чудо, невозможно — ископаемая медведица в таком превосходном состоянии!»

Помимо идеально сохранившегося тела якутские ученые еще обнаружили, что у медведицы в желудке содержатся остатки ее недавних (предсмертных) трапез. Это, в частности, перья птицы, а также остатки растений, в том числе семена.

Медведица была не очень крупной: длина ее тела превышала 155 см, а вес — около 80 кг. Рекордсменки из числа современных медведиц бывали вдвое тяжелее и на 40 см длиннее.

Ученые счастливы: впервые к ним в руки сама пришла такая находка — с ископаемым животным почти так же легко вести работу, как если бы оно было современным. Генетический анализ, собственно говоря, и показал, что медведица ничем не отличается от сегодняшних своих потомков.

К моменту гибели медведице было два-три года, это подростковый медвежий возраст. Вероятно, погибнуть она могла от удара каким-либо твердым предметом (или о твердый предмет), что и привело к перелому нескольких позвонков. Это стоило юной медведице жизни. Осталось понять, как она оказалась на острове: до него отнюдь не так просто добраться.

Ляховские острова содержат одни из самых богатых палеонтологических сокровищ в мире, привлекая как ученых, так и торговцев слоновой костью, охотящихся на шерстистых мамонтов.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова

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