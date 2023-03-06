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Коммерсантъ FM
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На Украине на предприятиях Коломойского изъяли нефтепродукты на $21 млн

Бюро экономической безопасности Украины провело обыски на аффилированных с миллиардером Игорем Коломойским предприятиях. В ходе обысков силовики изъяли нефтепродукты стоимостью около 800 млн гривен (около $21 млн).

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

Игорь Коломойский

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками СБУ изъяли более 16 тыс. тонн бензина и дизельного топлива в рамках обысков на нефтебазах "Укрнафты" и "Укртатнафты" в Одесской и Черкасской областях»,— отмечается в пресс-релизе ведомства.

В ближайшее время Бюро экономической безопасности Украины планирует ходатайствовать об аресте изъятых нефтепродуктов, которые планируется направить на нужды ВСУ.

Ранее украинские спецслужбы провели обыски в доме у Игоря Коломойского. Следственные действия проводились в рамках расследования махинаций в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта». Игорь Коломойский обвиняется в растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (почти $1 млрд) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

В России в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о хищении более 800 тонн нефти у компании «Татнефть». По решению Вахитовского райсуда Казани Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов были заочно арестованы в ноябре 2022 года.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Бывших партнеров ждут дела».

Александр Кислов

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