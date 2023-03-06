Электросварщик из Свердловской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Боец ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога (Свердловская область) Данила Коковин погиб в ходе специальной военной операции на Украине во время освобождения Артемовска. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города. Уральца посмертно наградили медалью «За отвагу» и медалью от ЧВК «Вагнер».

Данила Коковин окончил школу №7. В Сухоложском многопрофильном техникуме получил профессию газоэлектросварщика.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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