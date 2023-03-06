ТАСС: в Домодедово задержали мужчину в камуфляже с гранатой

В подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляжной одежде, с собой у него был предмет, похожий на гранату Ф-1. Сейчас на месте работают саперы, движение транспорта в районе ограничено. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«На Набережной улице в подмосковном Домодедово задержан мужчина в камуфляже. Предварительно у него с собой был предмет, похожий на гранату Ф-1»,— рассказали агентству. По словам источника, мужчина хотел устроить взрыв в военкомате.

По данным проекта Baza, мужчина был мобилизован в октябре 2022 года. Как сообщил Telegram-канал «112», он сбежал из воинской части, после чего пришел в местный военкомат с гранатой и угрожал взорвать ее в здании, а после убежал. Mash со ссылкой на источники пишет, что граната у мужчины была муляжом. По информации канала, мужчина был «дезертиром из Курской области».

Ранее сегодня, 6 марта, на двери подъезда жилого дома на юго-западе Москвы был обнаружен муляж гранаты, подвешенной на нитке к двери, сообщил «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным статистики МВД, за последний год почти на 30% выросло число преступлений с использованием оружия. По темпам прироста преступлений с использованием оружия и боеприпасов лидируют Курская (+675%) и Белгородская области (+213,3%), Москва (+203,2%).

Анастасия Ларина