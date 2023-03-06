Растяжка на двери жилого дома в Москве оказалась муляжом

Граната, обнаруженная на двери подъезда жилого дома на юго-западе Москвы, оказалась муляжом. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в экстренных службах. Правоохранительные органы ищут тех, кто повесил муляж на дверь.

«Ложная тревога: на входную дверь повесили муляж, похожий на гранату»,— сказали агентству. Ранее сегодня проект Baza сообщил, что на дверь подъезда одного из домов в Знаменских садках повесили растяжку с боевой гранатой. Жители дома вызвали саперов.

По статистике МВД, число преступлений с использованием оружия в России за 2022 год выросло почти на 30%. Число преступлений с использованием взрывчатки достигло 283 — это максимум за последние шесть лет. По темпам прироста преступлений с использованием оружия и боеприпасов в лидерах находятся Курская (+675%) и Белгородская области (+213,3%), а также Москва (+203,2%).

Анастасия Ларина