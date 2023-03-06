Краевой минстрой усилился еще одним бывшим менеджером ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Пост первого заместителя министра строительства Пермского края занял Михаил Сарвилин, сообщают в пресс-службе министерства. Господин Сарвилин приступил к своим обязанностям сегодня. В своей должности новый замминистра будет курировать реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе и координировать работу Корпорации развития Пермского края в части завершения строительства микрорайона Любимов в Березниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Пермского края Фото: минстрой Пермского края

Михаил Сарвилин в 2012 году окончил Пермский национальный исследовательский политехнический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». С 2013 года работал в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в которой занимался вопросами капстроительства и ремонта объектов.

В конце января ушел в отставку министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров, а его место занял Артем Габдрахманов, работавший до этого главным архитектором региона — замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Вскоре после этого краевую структуру — управление капстроительства (УКС) Пермского края — возглавил бывший топ-менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антон Плаксин, где он занимал должность замгендиректора по капстроительству.

Александр Пономарев, ранее работавший первым замминистра строительства региона, покинул свой пост в феврале и трудоустроился в администрации Березников.