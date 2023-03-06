В Каменске-Уральском мужчина с переломами полз до врача из-за отказа в инвалидной коляске

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку из-за сообщений о том, что в травмпункте мужчина полз до кабинета врача из-за отказа выдать ему инвалидную коляску. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. СМИ сообщали, что мужчина упал с высоты и сломал себе ступни, а коляску ему выдали только после приема.

В пресс-службе регионального Минздрава «Ъ-Урал» рассказали о проведении проверки по данным сообщениям. Процессуальную проверку ведет и СУ СКР по Свердловской области.

В больнице же заявляют, что коляска мужчине была предоставлена сразу же по просьбе его родственников. «Ему оказана вся первичная медицинская помощь и предложена госпитализация в круглосуточный стационар. На момент обращения за коляской пациент уже находился в приемном покое травмпункта в сопровождении четверых родственников»,– заявили «Ъ-Урал» в медучреждении.

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