Жителю Челябинской области дали 18 лет за вербовку заключенных в ряды террористов

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Челябинской области, обвиняемому в склонении, вербовке и вовлечению людей в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Он уже отбывает наказание в колонии за истязание и изнасилование несовершеннолетних. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Следствие и суд установили, что в 2021 году южноуралец в местах лишения свободы склонял других осужденных к переезду после освобождения в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в состав международной террористической организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещене на территории России решением Верховного суда РФ). Объектами вербовки были заключенные, осужденные за заведомо ложные сообщения об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ) и насилие в отношении детей (ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Уголовное дело расследовали сотрудники следственного органа УФСБ России по Челябинской области. По приговору суда, первые пять лет назначенного наказания южноуралец будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима.