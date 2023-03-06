Red Wings увеличила количество авиарейсов из Казани в Астану

Авиакомпания Red Wings увеличила количество вылетов из Казани в Астану до двух в неделю. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. Из Казани вылет будет осуществляться в 6:30 с прибытием в Астане в 12:00, обратный рейс будет отправляться в 13:05 и прибывать в Татарстана в 12:45. По четвергам же самолет будет вылетать из Казани в 11:50 с прибытием в 17:20, а в обратную сторону он будет отправляться в 18:20 и прилетать в 18:00. Для обоих аэропортов указано местное время, в Астане оно три часа опережает московское.

"Ъ-Казань"