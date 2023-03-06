Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КС разрешил выплачивать компенсации детям, родившимся после смерти отца

Конституционный суд России защитил права ребенка, который родился после того, как его отец погиб в ДТП. Вдова обратилась в суд с требованием взыскать с виновника аварии в пользу ребенка компенсацию морального вреда. Решение суда размещено на его сайте (.pdf).

В 2015 году муж женщины, которая подала иск, погиб в ДТП. Через месяц после смерти мужа она родила сына. Женщина обратилась в суд, требуя взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда в пользу сына.

Иск о компенсации морального труда был удовлетворен Котласским городским судом Архангельской области, однако в вышестоящих инстанциях его отменили. Суд мотивировал это тем, что ребенок на момент гибели не родился и правоспособностью не обладал, следовательно, гибель отца принести ему физические или моральные страдания не могла.

Суд отметил, что в Гражданском кодексе не установлено ограничений в отношении действий, которые могут рассматриваться как основание для компенсации морального вреда. Поэтому закон «не предполагает безусловного отказа в компенсации морального вреда» за утрату близкого человека членом семьи, который к моменту смерти родственника не родился.

Другой подход, как посчитал Конституционный суд, снижает уровень защищенности прав таких детей, создает «необоснованные препятствия» для применения конституционных гарантий их прав, а также умаляет значимость родственных связей.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...