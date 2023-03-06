КС разрешил выплачивать компенсации детям, родившимся после смерти отца

Конституционный суд России защитил права ребенка, который родился после того, как его отец погиб в ДТП. Вдова обратилась в суд с требованием взыскать с виновника аварии в пользу ребенка компенсацию морального вреда. Решение суда размещено на его сайте (.pdf).

В 2015 году муж женщины, которая подала иск, погиб в ДТП. Через месяц после смерти мужа она родила сына. Женщина обратилась в суд, требуя взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда в пользу сына.

Иск о компенсации морального труда был удовлетворен Котласским городским судом Архангельской области, однако в вышестоящих инстанциях его отменили. Суд мотивировал это тем, что ребенок на момент гибели не родился и правоспособностью не обладал, следовательно, гибель отца принести ему физические или моральные страдания не могла.

Суд отметил, что в Гражданском кодексе не установлено ограничений в отношении действий, которые могут рассматриваться как основание для компенсации морального вреда. Поэтому закон «не предполагает безусловного отказа в компенсации морального вреда» за утрату близкого человека членом семьи, который к моменту смерти родственника не родился.

Другой подход, как посчитал Конституционный суд, снижает уровень защищенности прав таких детей, создает «необоснованные препятствия» для применения конституционных гарантий их прав, а также умаляет значимость родственных связей.

Анастасия Ларина