Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Циан»: новостройки в Нижнем Новгороде подорожали до 144 тысяч рублей за квадрат

Квартиры в новостройках Нижнего Новгорода в марте 2023 года подорожали до 144,1 тыс. руб. за кв. м, подсчитали аналитики «Циан». Цены выросли на 18,1% за год и на 1,6% за месяц.

Средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках увеличилась на 0,2% за месяц и к марту достигла 139,9 тыс. руб. Заметнее всего подорожало жилье на первичном рынке Краснодара (+3,1% за месяц, до 141,7 тыс. руб. за кв. м) и Екатеринбурга (+2%, до 125 тыс. руб.).

Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика цен (%)
Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год
Москва 310,8 312,8 316,1 1,10% 1,70%
Санкт-Петербург 222,7 230,6 231,6 0,40% 4,00%
Волгоград 80,6 93,8 94,4 0,60% 17,10%
Воронеж 91,4 100,9 99,6 -1,30% 9,00%
Екатеринбург 124,8 122,5 125 2,00% 0,20%
Казань 144 177,3 177,4 0,10% 23,20%
Краснодар 129,8 137,5 141,7 3,10% 9,20%
Красноярск 99,5 115,7 117 1,10% 17,60%
Нижний Новгород 122 141,8 144,1 1,60% 18,10%
Новосибирск 125,4 119,6 121 1,20% -3,50%
Омск 106,4 107,7 108,1 0,40% 1,60%
Пермь 103,5 105,3 106,4 1,00% 2,80%
Ростов-на-Дону 101,4 122,1 120,9 -1,00% 19,20%
Самара 88,5 118,9 113,3 -4,70% 28,00%
Уфа 108,5 109 107,6 -1,30% -0,80%
Челябинск 85,2 82,8 82,2 -0,70% -3,50%
Московская область 156,3 164,1 166,4 1,40% 6,50%
Ленинградская область 140,6 146,5 145,2 -0,90% 3,30%

Источник: данные «Циан.Аналитики».

В марте стоимость новостроек стагнирует: активность покупателей снижается и не позволяет девелоперам повышать цену. Эксперты считают, что предпосылок для роста цен на рынке пока нет.

Подробнее о ситуации на рынке – в материале «Ъ» «Ценам не хватает спроса».

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...