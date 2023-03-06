«Циан»: новостройки в Нижнем Новгороде подорожали до 144 тысяч рублей за квадрат

Квартиры в новостройках Нижнего Новгорода в марте 2023 года подорожали до 144,1 тыс. руб. за кв. м, подсчитали аналитики «Циан». Цены выросли на 18,1% за год и на 1,6% за месяц.

Средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках увеличилась на 0,2% за месяц и к марту достигла 139,9 тыс. руб. Заметнее всего подорожало жилье на первичном рынке Краснодара (+3,1% за месяц, до 141,7 тыс. руб. за кв. м) и Екатеринбурга (+2%, до 125 тыс. руб.).

Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России Выйти из полноэкранного режима Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика цен (%) Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год Москва 310,8 312,8 316,1 1,10% 1,70% Санкт-Петербург 222,7 230,6 231,6 0,40% 4,00% Волгоград 80,6 93,8 94,4 0,60% 17,10% Воронеж 91,4 100,9 99,6 -1,30% 9,00% Екатеринбург 124,8 122,5 125 2,00% 0,20% Казань 144 177,3 177,4 0,10% 23,20% Краснодар 129,8 137,5 141,7 3,10% 9,20% Красноярск 99,5 115,7 117 1,10% 17,60% Нижний Новгород 122 141,8 144,1 1,60% 18,10% Новосибирск 125,4 119,6 121 1,20% -3,50% Омск 106,4 107,7 108,1 0,40% 1,60% Пермь 103,5 105,3 106,4 1,00% 2,80% Ростов-на-Дону 101,4 122,1 120,9 -1,00% 19,20% Самара 88,5 118,9 113,3 -4,70% 28,00% Уфа 108,5 109 107,6 -1,30% -0,80% Челябинск 85,2 82,8 82,2 -0,70% -3,50% Московская область 156,3 164,1 166,4 1,40% 6,50% Ленинградская область 140,6 146,5 145,2 -0,90% 3,30% Открыть в новом окне Источник: данные «Циан.Аналитики».

В марте стоимость новостроек стагнирует: активность покупателей снижается и не позволяет девелоперам повышать цену. Эксперты считают, что предпосылок для роста цен на рынке пока нет.

Подробнее о ситуации на рынке – в материале «Ъ» «Ценам не хватает спроса».

Елена Ковалева