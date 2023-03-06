«Циан»: новостройки в Нижнем Новгороде подорожали до 144 тысяч рублей за квадрат

Квартиры в новостройках Нижнего Новгорода в марте 2023 года подорожали до 144,1 тыс. руб. за кв. м, подсчитали аналитики «Циан». Цены выросли на 18,1% за год и на 1,6% за месяц.
Средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках увеличилась на 0,2% за месяц и к марту достигла 139,9 тыс. руб. Заметнее всего подорожало жилье на первичном рынке Краснодара (+3,1% за месяц, до 141,7 тыс. руб. за кв. м) и Екатеринбурга (+2%, до 125 тыс. руб.).
Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России
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Источник: данные «Циан.Аналитики».
В марте стоимость новостроек стагнирует: активность покупателей снижается и не позволяет девелоперам повышать цену. Эксперты считают, что предпосылок для роста цен на рынке пока нет.
Подробнее о ситуации на рынке – в материале «Ъ» «Ценам не хватает спроса».