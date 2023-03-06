Обвиняемая в продаже ребенка в Красноярске осуждена на 3,5 года условно

В Красноярске Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженки краевого центра по делу о торговле детьми. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Подсудимая вину не признала. Суд назначил ей 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

По информации прокуратуры по Красноярскому краю в 2019 году подсудимая решила выносить и родить ребенка за вознаграждение. Через интернет она нашла фирму, оказывающую услуги по сопровождению беременности и родам – «Дидилия». В августе 2020 года она родила ребенка в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства.

Далее женщина получила свидетельство о рождении ребенка и оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников на распоряжение ее новорожденным ребенком. За продажу младенца она получила получила 850 тыс. руб.

Это уже четвертый приговор по уголовному делу о торговле новорожденным ребенком под видом оказания услуги по суррогатному материнству. Последнее такое дело суд рассмотрел в начале февраля 2023 года. Фигурантке дела он назначил три с половиной года условно.

В начале марта 2023 года Генпрокуратура направила в красноярский суд уголовное дело о торговле новорожденными детьми. Обвиняемыми по делу проходят пять сотрудников компании «Дидилия» и семь суррогатных матерей.

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Сергей Балин