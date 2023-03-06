В день матча «Зенита» и «Пари НН» на «Газпром Арене» оформили менее тысячи Fan ID

В день матча петербургского «Зенита» с нижегородским «Пари НН» на «Газпром Арене» электронные паспорта болельщика (Fan ID), обеспечивающие проход на стадионы, оформило 814 человек, сообщил ЗАКС.Ру со ссылкой на пресс-службу петербургского МФЦ.. Это худший показатель для «Газпром Арены» за всю историю стадиона, исключая времена жестких коронавирусных ограничений.

Всего матч, ставший первым домашним для «Зенита» с начала сезона, посетили 19 705 зрителей. При этом для текущего 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) это лучшая посещаемость, поскольку в других городах из-за массового бойкота фанатами системы Fan ID пришло еще меньше людей.

«Зенит» увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате России по футболу, клуба «Спартак», обыграв дома клуб «Пари НН» со счетом 3:0. Она прошла в рамках чемпионата России, который стал первым, где всем болельщикам потребовался специальный «паспорт», Fan ID, чтобы посетить стадион. Активные фанаты клубов бойкотируют проект. Так, на игре «Зенита» и «Пари НН» отсутствовал так называемый «Вираж» — наиболее активный в городе фанатский сектор команды.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Без "Виража", но с куражом».

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