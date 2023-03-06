В Краснодаре достроили здание цеха для производства парфюмерии

В Краснодаре по улице Тюляева завершили строительство здание цеха для производства парфюмерии. В рамках инвестпроекта компания «Солнце», занимающаяся выпуском натуральной парфюмерии и косметики, уже вложила около 30 млн руб., общая сумма инвестиций составит 80 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в цехе идет внутренняя отделка помещений для производственных линий. Компания уже закупила и устанавливает новое технологическое оборудование. Открыть цех планируется в 2024 году.

Пока оборот предприятия составляет более 400 тонн или 3,8 млн единиц продукции в год. После запуска новых линий объемы производства увеличатся. За счет реализации проекта в Краснодаре создадут 50 новых рабочих мест.

Компания «Солнце» подписала инвестсоглашение об открытии новых линий в 2021 году. Сообщалось, что в рамках документа построят 1,5 тыс. кв. м торгово-производственных площадей.

Татьяна Ручкина

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