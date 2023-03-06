На новое здание прокуратуры Калининского района Челябинска выделили 73,9 млн рублей

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для строительства нового здания прокуратуры Калининского района Челябинска. Начальная цена контракта составляет 73,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Прием заявок ведется до 13 марта, итоги подведут 15 марта.

Трехэтажное здание общей площадью 1,6 тыс. кв. м планируют возвести возле действующего здания районной прокуратуры по проспекту Победы, 136. Объект оснастят сетями связи, системами пожарной и охранно-тревожной сигнализации. В здании разместятся приемная, гардероб, столовая, кабинеты прокурора, его заместителей и помощников, зал совещаний, архив и подсобные помещения. Завершить все работы нужно будет до 20 ноября 2024 года.