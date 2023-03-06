Жителя Владимирской области задержали в Удмуртии за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту

В Удмуртии в следственный изолятор поместили 32-летнего жителя Владимирской области по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчину задержали около одного из торговых центров Ижевске.

Так, по версии следствия, мужчина приехал в Удмуртию в июне прошлого года и занимался фасовкой и сбытом запрещенных веществ. В частности, он оборудовал на территории города около жилых домов и в лесных зонах закладки. Оплату мужчина получал в криптовалюте, которую в последующем переводил на электронные кошельки.

В ходе проведенных мероприятий полицейские обнаружили на в городе 43 тайника с наркотиками, оборудованных подозреваемым. В арендованной им квартире также нашли упаковочный материал, электронные весы и изоленту.