The Guardian: Украина может до лета не получить военную помощь из-за задержек в международном фонде

Возглавляемый Великобританией международный фонд на £520 млн для предоставления новых поступлений оружия Украине страдает из-за задержек, пишет The Guardian. Из общей суммы, по данным издания, было выделено только £200 млн.

Участники торгов жалуются, что процесс, инициированный Минобороны Великобритании в сотрудничестве с Нидерландами, Норвегией, Швецией, Данией, а также Литвой и Исландией, «разочаровывает из-за сорванных сроков». В британском оборонном ведомстве признали, что выполнение контрактов «неизбежно требует времени».

По информации The Guardian, свыше 1,5 тыс. участников подали заявки на £27 млрд. Однако впоследствии начались задержки с сообщениями об успешности этих заявок. Некоторые участники торгов сообщили, что уровень предложений перегрузил секретариат фонда. По информации другого поставщика, в нем работают всего два человека.

Однако источники издания в британском Минобороны заявили, что над оценкой предложений работала более многочисленная команда, но признали, что повышенный интерес к фонду стал осложняющим фактором в процессе срочной поставки боеприпасов на Украину.

Участники опасаются, что второй раунд торгов может быть таким же длительным, поскольку его объем «еще не определен» фондом. Собеседник издания предположил, что задержки могут означать, что следующий раунд военной помощи Украине «не попадет на фронт до лета». При этом источник в британском оборонном ведомстве пояснил, что фонд и не был задуман как традиционный процесс конкурентных торгов.

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 года. За его счет украинской армии будут предоставлять новое снаряжение, обучение и средства на ремонт вооружения. Предполагалось, что это будет дополнительный способ предоставления военной помощи Украине, кроме прямых поставок из западных стран.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева