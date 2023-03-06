Холдинг Дмитрия Фирташа не стал возражать против взыскания 30 млрд рублей в пользу воронежских «Минудобрений»

Зарегистрированная на Кипре компания Ostchem Holding Limited, входящая в холдинг Ostchem и Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, согласилась с решением арбитражного суда Воронежской области о взыскании с нее более 30 млрд руб. в пользу градообразующего предприятия Россоши АО «Минудобрения» (его мажоритарными акционерами ранее СМИ называли структуры Аркадия Ротенберга). Ostchem Holding Limited не стала оспаривать соответствующее решение арбитража и оно вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Минудобрения» и его дочерняя структура ООО «Россошанский агротрейд» в рамках двух связанных судебных процессов уже обратились с заявлениями о выдаче исполнительных листов на сумму задолженности. Химзавод уже успешно получил свой лист, заявление «дочки» еще рассматривается сообщается в картотеке арбитража.

Как ранее писал «Ъ-Черноземье», россошанский химзавод добился досрочного взыскания с офшорной компании украинского миллиардера накопившихся с 2011 года долгов, ссылаясь на риски уничтожения активов ответчика во время спецоперации. В рамках спора в арбитраже были раскрыты несколько схем взаимодействия «Минудобрений» с компаниями господина Фирташа, которые были торговыми партнерами предприятия в то время, когда им владели структуры господина Ротенберга. Связанные с Ostchem трейдеры удобрений пять лет копили долги, неоднократно договаривались об их переуступке и сдвигали сроки расчетов, однако риски спецоперации на Украине стали основанием для взыскания.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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