«Россети Урал» за 2022 год подключили к электросетям более 31,1 тыс. объектов

По итогам 2022 года компания «Россети Урал» (МРСКА Урала) подключила более 31,1 тыс. объектов к электросети на общую мощность 886 МВт, сообщила пресс-служба компании. Среди них: жилые дома, школы, детские сады, объекты промышленной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

В Свердловской области энергетики подключили свыше 10,8 тыс. новых потребителей, в Челябинской — свыше 7,7 тыс., в Пермском крае — свыше 12,5 тыс.

В частности, «Россети Урал» построили подстанцию 110 кВ «Новокольцовская», которая обеспечивает электроэнергией новый микрорайон Екатеринбурга — Новокольцовский. Кромке того, для нее было построено более 30 км новых воздушных и кабельных линий электропередачи. К подстанции «Новокольцовская» уже подключены объекты на суммарную мощность 17 МВт.

Всего в 2022 году в компанию поступило более 60,9 тыс. заявок потребителей различной категории. На 7% (или 3,9 тыс.) больше, чем в прошлом году.

За год были выполнены обязательства по техприсоединению 140 субъектов малого и среднего бизнеса, включая новые агропромышленные объекты. Средний срок подключений составил 90 дней.

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Артем Пахотин