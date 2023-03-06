JP Morgan оценил вероятность рецессии в США в первой половине 2023 года в 15%

Аналитики американского банка JP Morgan оценили вероятность рецессии в США в первом полугодии 2023-го в 15%. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку «Атона».

«По оценке JP Morgan, риск наступления рецессии в США уже в первой половине текущего года снизился с 20% до 15%. Теперь это наименее вероятный сценарий из четырех возможных»,— приводит издание фрагмент прогноза аналитиков.

Сценарий «мягкой посадки», согласно которому Соединенные Штаты сумеют избежать рецессии, оценивается в 25%. В 26% сценарий «сползания» американской экономики к рецессии оценивается к концу 2023 года. К этому, по мнению аналитиков банка, приведет постепенное повышение ставки Федеральной резервной системы США.

В 34% аналитики оценили вариант «лягушка в кипятке», согласно которому устойчивый рост и высокая инфляция подтолкнут как ФРС, так и центральные банки Западной Европы к дальнейшему повышению ставок, что в итоге приведет к более глубокой и глобальной рецессии.

Летом 2022 года аналитики инвестбанка Goldman Sachs оценивали вероятность начала рецессии в США в 2023-м в 30%. Банк тогда отмечал, что если рецессия и начнется, то она «без серьезных экономических дисбалансов», скорее всего, будет слабой.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз, согласно которому темпы роста мировой экономики в 2023-м составят 2,9%. Это медленнее, чем в прошлом году, когда она прибавила почти 3,5%. Основные факторы, замедляющие развитие,— повышение процентных ставок центральными банками, боевые действия на Украине и затяжной инфляционный кризис. Прогноз МВФ по росту экономики США на 2023 год был повышен на 0,4 п. п., до 1,4% ВВП.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «МВФ оптимистично смотрит в будущее».

Александр Кислов