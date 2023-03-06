Для семей мобилизованных из Ростовской области прошел показ спектакля «Любовь и голуби»

В Ростове-на-Дону в преддверии празднования 8 марта для жен и матерей мобилизованных и добровольцев из Ростовской области прошел показ спектакля «Любовь и голуби» в Ростовском государственном музыкальном театре, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

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Всего мероприятие посетили 200 женщин из Ростова, Батайска, Аксая, Шахт и Новошахтинска и других городов. Инициатором события выступило Заксобрание и региональное отделение партии «Единая Россия».

«Каждая из вас сегодня находится в особой ситуации – ваши мужья, сыновья участвуют в специальной военной операции, и 8 марта вы встретите без них. Но совершенно точно в этот день вы должны помнить о том, что являетесь замечательными и любимыми», – сказал председатель донского парламента Александр Ищенко, обращаясь к присутствующим женщинам.

Анастасия Назарова