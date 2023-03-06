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«Умные домофоны» прошли проверку систем оповещения «по-тихому»

Компания «Интерсвязь» приняла участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Проверка прошла 1 марта в «бесшумном» режиме, без включения электросирен и громкоговорителей.

В учениях были задействованы более 20 тысяч «Умных домофонов» от Интерсвязи в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. В рамках мероприятий, в первую очередь, была проверена работоспособность системы «Интерсвязь. Умный домофон». Компания «Интерсвязь» не в первый раз принимает участие во Всероссийских тренировках по гражданской обороне. Ранее в рамках мероприятия «Умные домофоны» воспроизводили голосом диктора короткую фразу «Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения».

«В этот раз проверка прошла в тихом режиме, с 90-процентным снижением громкости: сообщения транслировалась на уровне до 10 дБ. Включение «Умных домофонов» в систему оповещения, как вспомогательного элемента Региональной системы централизованного оповещения – это сложное техническое решение. Оно расширило как наши возможности, так и возможности самой РАСЦО. И, самое главное, мы проверили возможность оперативно предупредить об опасности достаточно большое количество жителей», – прокомментировал генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Тренировка проходит два раза в год. Проводится для уведомления граждан на случай угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, катастрофы или стихийного бедствия. Обычно сообщение передают электросирены, установленные на крышах зданий и в общественных местах.

Оповещение населения через «Умные домофоны» имеет ряд преимуществ перед традиционными способами. Благодаря им горожане слышат не просто вой сирены, предупреждающий о неком ЧС, но и получают «объяснение», что конкретно произошло. Сообщение может содержать и подробную инструкцию с планом действий. Соцопросы показывают, что лишь 30% жителей страны знают, как реагировать на различные экстренные ситуации.

Также «Умные домофоны» покрывают «слепые места» системы оповещения – например, частный сектор, в котором присутствуют только сирены. Домофоны информируют жителей об обстоятельствах произошедших событий и увеличивают территорию «охвата».

Не менее важной, является возможность подавать информацию через «Умные домофоны» адресно, локально: в конкретный район, двор, дом. А кнопка экстренной службы 112, расположенная на панели домофона, имеет обратную связь и позволяет гражданину уточнить у оператора ЕДДС обстоятельства произошедшего.

ООО «Интерсвязь»

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