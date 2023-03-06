Южная Корея предложила план компенсации жертвам принудительного труда в Японии

Власти Южной Кореи обнародовали план выплаты компенсаций тем корейцам, которые были жертвами принудительного труда с 1910 по 1945 год, когда страна находилась под властью Японии. Как ожидают в южнокорейском руководстве, этот план должен способствовать улучшению отношений с Японией, переживающих очень сложный период, а также позволит укрепить сотрудничество в сфере безопасности между Сеулом, Токио и Вашингтоном перед лицом угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Reuters.

По южнокорейским оценкам, за 35-летний период нахождения под властью Японии жертвами принудительного труда стали около 780 тыс. корейцев. Предложенный сегодня план предусматривает выплату пострадавшим средств из фонда, который будет финансироваться за счет отчислений южнокорейских компаний, получивших преимущества благодаря подписанному в 1965 году базовому договору между Японией и Кореей.

В поддержку предложенного плана уже высказался премьер-министр Японии, а президент США Джо Байден назвал его новой главой в истории сотрудничества и партнерства Южной Кореи и Японии. Однако план вызвал резкую критику со стороны самих корейцев, пострадавших от принудительного труда, а также их сторонников. Они настаивают на том, что компенсации должны выплачивать японские компании. По их мнению, этот план представляет «полную победу Японии, которая заявила, что не заплатит ни иены в вопросе принудительного труда». Япония действительно считает вопросы о компенсациях принципиально закрытыми Договором об основах отношений между Японией и Республикой Корея от 1965 года.

После обнародования плана несколько десятков корейцев собрались в центре Сеула на акцию протеста.

Алена Миклашевская