Электрокары раздора

Porsche и Ferrari сорвали планы Евросоюза полностью пересесть на электрокары. ЕС планирует такой переход к 2035 году. Однако в выходные Брюссель не смог провести голосование по запрету на машины с двигателями внутреннего сгорания. По данным Bloomberg, закон не поддержали Германия и Италия. Автогиганты, которые там базируются, потребовали сделать исключение для машин, работающих на синтетическом топливе. Почему производители спорткаров выступают против электромобилей? И как это скажется на мировом и российском авторынке? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Принципиальная позиция Porsche и Ferrari «потрясла Брюссель». Их отказ уже называют маленькой революцией в мировом автопроме. Концерны смогли убедить правительства своих стран не голосовать за полный отказ от машин с двигателями внутреннего сгорания.

В итоге Евросоюз не смог единогласно принять закон о полном переходе на электромобили к 2035 году. Производители спорткаров попросили сделать для них исключение. И разрешить использовать синтетическое топливо. Тем более что, к примеру, немецкий Porsche пару лет назад запустил производство этого вида горючего на заводе в Чили, вложив более €75 млн.

По данным Financial Times, попытки замедлить принятие закона на поздней стадии вызвали критику других концернов, которые уже вкладывают миллиарды в разработку и выпуск электромобилей. Но позиция Porsche и Ferrari слишком весомая, чтобы ее игнорировать, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Их отказ является аргументом, при котором документ не будет подписан. Возможно, в него внесут какие-либо изменения, где речь будет идти не о нулевом выхлопе, а, например, о 10%. Как это отразится на автомобильной промышленности? Скорее положительно, потому что прибавочная стоимость в электрических автомобилях сегодня высокая — это сами батареи. Иногда это треть, а иногда и половина стоимости. Мы знаем частые случаи, когда люди, купив подержанный электрический автомобиль, после того, как у них в скором времени "умирает" батарейка, фактически выбрасывают машину».

Есть и серьезные задачи, которые электромобиль пока еще не решает. Это и эксплуатация в условиях крайнего Севера, долгой зимы, добавляет партнер «Автостата» Игорь Моржаретто. По его словам, начинания Старого Света еще нескоро приживутся в России:

«Электрокары от Porsche, Ferrari, BMW будут между собой конкурировать. При этом я не совсем понимаю, как в текущих условиях, например, доставлять товары с помощью электрических авто в Якутск зимой. Это невозможно. И, соответственно, закон, принятый в Евросоюзе, не действует в России. В выигрыше окажется АвтоВАЗ, который продолжает заниматься бензиновыми машинами и, похоже, на ближайшие годы и десятилетия будет лидером в России. Даже по самым оптимистическим планам нашего правительства к 2030 году электромобили составят в производстве не более 10%, а в парке это вообще будет достаточно маленькая доля».

В России всего 20 тыс. электромобилей. Эти данные в мае 2022 года озвучил «Автостат». В основном они зарегистрированы в Москве и на Дальнем Востоке, куда попадают из Японии. Из-за санкций ситуация не сильно поменялась. Еще хуже дела обстоят с зарядными станциями, отмечает вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«В России парк электромобилей составляет всего 1% от общего числа машин. Инфраструктура создается в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. Но если посмотреть на другие города-миллионеры, то там зарядных станций для "электричек" нет. Мой годовой пробег составляет порядка 60 тыс. км, так как я много езжу по стране. При этом электрокар мне не нужен, его долго заряжать. Мы ездили со знакомым в Санкт-Петербург на разных машинах. У него был электрокар. Я приехал на 3,5 часа раньше. На платной трассе было всего две станции для подзарядки».

В 2023 году в России установили 439 быстрых зарядных станций, заявил в феврале первый замглавы правительства Андрей Белоусов. И заверил: зарядить средний электромобиль на 80% теперь можно всего за полчаса. В этом году 34 региона получат субсидии на строительство таких заправок. А к 2024 году число зарядных станций в России обещают довести до 3 тыс.

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