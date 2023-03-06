Село в Курской области осталось без света из-за обстрела ВСУ

В Курской области в результате обстрела с территории Украины осталось без электроэнергии село Искра приграничного Хомутовского района. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 11:19 он сообщил, что ВСУ «прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории».

«Повреждены объекты энергоснабжения. Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту»,— заверил глава региона.

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Сергей Калашников

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