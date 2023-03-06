В Челябинской области у 32 водоемов появятся водоохранные зоны

В этом году у 32 водоемов в Карабаше, Каслинском, Кусинском и Уйском районах определят и установят водоохранные зоны. Об этом сообщают в министерстве экологии Челябинской области.

У водоемов определят местоположение береговой линии. Вдоль границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Уй, Кидыш, Батуровка, Топкий, Глазуновка, Гусар, Средний Тогузак, Нижний Тогузак и Тогузак установят почти 350 информационных знаков. Работы ведутся в рамках финансируемых из федерального бюджета шести контрактов на общую сумму более 6,5 млн руб.