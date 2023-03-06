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Снег вывезут с 72 улиц частного сектора Первомайского и Ленинского районов Ижевска

В частном секторе Первомайского и Ленинского районов Ижевска работы по вывозу снега в рамках противопаводковых мероприятий пройдут на 72 участках улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, работы по вывозу снега пройдут в Первомайском районе пройдут в том числе на переулке и улице Коммунаров, Революционная и Пушкинская, а также на улицах Свободы, Жечева, Магистральная, Комбинатная, Мурмана, Седова, Обнорского, Байкальская, Арсена, Гусева, Торфяная, Календарная, В. Сивкова и Суворова. В Ленинском районе в том числе снег вывезут с улиц Степная, Депутатская, Чкалова, Целинная, Ленинградская, Казанская, Пойма, Ярославского, Голублева, Саратовская, Глинки, Некрасова, Вокзальная, Калининградская, Гагарина и Загородная.

Кроме того, до начала таяния снега пройдут работы по очистке водопропускных труб при пересечении реки Карлутка с улицами Маркина и Камской, а также при пересечении реки Подборенка с ул. Кирова, вдоль железной дороги и ул. К. Маркса, ливневого коллектора на участке от ул. Чугуевского до аккумулирующей емкости.

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