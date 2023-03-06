Альфа-банк закрывает офис в здании Приборостроительного завода в Екатеринбурге

Офис Альфа-банка в здании бывшего Приборостроительного завода на ул. Горького, 17 в Екатеринбурге перестанет работать с 11 марта, сообщает ЕАН. С 16 марта офисы заработают в БЦ «Сенат» на ул. Горького, 7а.

Напомним, переехать из здания завода Альфа-Банк планировал еще в 2021 году. Тогда бизнес-центр на Горького, 7а перешел под контроль Русской медной компании. Источники «Ъ-Урал» сообщали, что компания могла купить БЦ «Сенат» в рамках реализации проекта по строительству храма Святой Екатерины на месте Приборостроительного завода.

Храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у драмтеатра к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Инвесторами проекта выступали УГМК и РМК. В середине мая 2019 года в сквере прошли стихийные акции против строительства храма. На протестных выступлениях задержали более 100 человек. После этого президент России Владимир Путин предложил провести опрос по выбору площадки для возведения храма. По итогам голосования 57% голосов получил участок Уральского приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК).

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