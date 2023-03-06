Стоимость букета к 8 марта в Новосибирске снизилась за год на 10%

Средняя стоимость букета цветов к 8 марта в Новосибирске составит - 1824 руб., что на 7% меньше, чем в среднем по России, сообщает сервис интернет-эквайринга «Тинькофф Касса». Согласно данным аналитиков стоимость букета снизится по сравнению с 2022 годом на 9,3%. Приблизительный прогноз стоимости букета высчитывал искусственный интеллект, отмечают авторы исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

По стоимости букета Новосибирск находится на пятом месте среди городов с самой высокой стоимостью цветов к празднику. Самый высокий средний чек ожидается в Москве – 2774 рублей, что на 2,6% больше чем в 2022 году. В Уфе букет подорожает на 48% (до 2568 руб.), в Санкт-Петербурге – на 9% (до 2213 руб.). Дешевле всего букеты 8 марта будут стоить в Перми — 1131 руб., что на 12,6% меньше чем в 2022 году.

По данным аналитиков, в 2023 году цены на цветы с 1 по 7 марта в среднем по России вырастут по сравнению с последней неделей февраля на 23% — до 2165 руб. за одну покупку. В 2019 году средняя стоимость букета с 1 по 7 марта составляла 1978 руб.

В прошлом году из-за проблем с поставками цветов из-за границы продавцы срезанных цветов и букетов в городах Сибири прогнозировали дефицит своей продукции. Эксперты оценивали тогда долю отечественных цветов на рынке в18%. В год Россия производит их около 400 млн шт. Основной объем внутрироссийского цветочного производства приходится на юго-запад России: Краснодарский край (обычная и пионовидная роза, эустома, маттиола) и Мордовию (кустовая и обычная роза).

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Сергей Балин