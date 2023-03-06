В доме писателя Аркадия Гайдара у Ельцин Центра планируют разместить офисы

В памятнике «Дом, в котором в 1927 г. жил писатель Аркадий Гайдар (Голиков)» возле Ельцин Центра в Екатеринбурге планируют разместить офисы. Информация об этом появилась на региональном сайте управления госохраны объектов культурного наследия. На сайте управления опубликован акт госэкспертизы на проведение работ по сохранению объекта. Заказчиком является компания «Ридо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Проектом предусмотрена реставрация и приспособление для современного использования под офисное здание объекта культурного наследия. Проектом предлагается реставрация здания на основании научных исследований с максимальным сохранением аутентичных элементов», — указанно в документе. Там также говорится, что планируется восстановить поврежденные или утраченные элементы декоративной отделки фасадов. Над входами хотят установить кованные навесы по существующему аналогу, восстановить ограждение балкона и металлическое ограждение кровли. Внутри сохранят деревянную лестницу, а также отреставрируют печи.

Согласно сервису Kartoteka.ru, компания «Ридо» зарегистрирована в Екатеринбурге в 2021 году, ее владельцем является Иван Лавелин, а директором Василий Басков. Напомним, в прошлом году старинное здание на ул. Набережная Рабочей молодежи, 23 на длительный срок арендовала компания «ВК групп».

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