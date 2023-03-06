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МегаФон включил Wi-Fi на тренировочных площадках ФК «Ростов»

Оператор организовал Wi-Fi сеть для Футбольного клуба «Ростов». Теперь команда может без ограничений пользоваться стабильным интернетом между тренировками на Стадионе «Олимп», в общежитии клуба, тренерском штабе и административных зданиях.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«Wi-Fi с авторизацией» обеспечивает быструю и удобную идентификацию пользователей в публичных Wi-Fi сетях. Услуга позволила клубу отказаться от развертывания проводной инфраструктуры, организовав защищенную внутреннюю сеть, которая обеспечивает доступ к корпоративным ресурсам ФК «Ростов» более чем 100 сотрудникам и спортсменам на территории объектов заказчика. Также пользователи смогут экономить трафик, включенный в тарифный план, и при этом активно пользоваться стабильным бесшовным подключением к Wi-Fi сети.

«Своим клиентам мы предлагаем услуги “под ключ“. Реализуя “Wi-Fi с авторизацией”, не только подключаем техническое оборудование, но и гарантируем полное соответствие требованиям законодательства», — комментирует Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

За прошлый год количество клиентов МегаФона, подключивших эту услугу, выросло на 38%. Наибольший интерес наблюдается среди компаний среднего бизнеса, их доля составляет свыше 50%. «Wi-Fi с авторизацией» актуален компаниям в сфере оказания услуг, общественного питания, розничной торговли, для предоставления доступа в интернет внешним пользователям, а также для корпоративных нужд, например, в бизнес-центрах и коворкингах.

«МегаФон – наш давний партнер, его телеком-услуги позволяют налаживать клубные коммуникации. Кроме того, важно, что оператор является признанным лидером по качеству мобильного интернета в Ростовской области, а также поддерживает спортивные традиции и ценности, участвует в развитии футбола в России»»,Вадим Алексеевич Рыбаков, генеральный директор АО футбольный клуб «Ростов».

ПАО Мегафон

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