В Челябинске оставили в СИЗО организатора сети автосалонов, похитивших 21 млн рублей

Центральный районного суд Челябинска продлил арест организатору сети автосалонов, похитивших средства клиентов на 21,7 млн руб. Обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества житель Московской области останется в СИЗО как минимум до 2 мая. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, житель Подмосковья являлся куратором сети открытых в Перми, Екатеринбурге, Волгограде, Уфе и Челябинске сети автосалонов, которые обманывали клиентов и продавали им автомобили по завышенным ценам. Действовавшие в автоцентрах кредитные специалисты понуждали клиентов к покупке в кредит. Средства займа поступали на расчетные счета подконтрольных участникам преступного сообщества компаний. Всего с апреля 2019 по март 2020 года они похитили у 113 клиентов средства на 21,7 млн руб.

Организатора сети автосалонов, который пытался скрыться от следствия, задержали в августе 2022 года. Фигурантами уголовного дела также выступают десять участников преступной группы и неустановленные сотрудники действовавшего на Новоградском тракте в Челябинске автосалона «Феррумавто».