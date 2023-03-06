В январе рост ВРП на Кубани составил 105,8%

По итогам января 2023 года в Краснодарском крае рост валового регионального продукта составил 105,8%, что на три процентных пункта больше января прошлого года. Рост ВРП Кубани в январе опережает ВВП России — 96,8%, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Несмотря на введенные международные санкции, экономика Кубани в первый месяц 2023 года не только сохранила курс на восстановление, но и показала значительный рост во всех основных отраслях. В большинстве случаев динамика превосходит среднероссийские параметры»,— отметил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Индекс промышленного производства региона за январь составил 108,5%. Высокие темпы роста отмечаются агропромышленном комплексе — 107,9% и строительстве — 102,8%. Наибольший рост в транспортном комплексе — 109,5%. Отмечается рост пассажирооборота на всех видах транспорта: железнодорожном, автомобильном и водном.

Рост реальной зарплаты в регионе в январе составил 1,3%. Оборот розничной торговли увеличился на 8,4%, общественного питания — на 5,7%.

В 2022 году внутренний региональный продукт Краснодарского края составил 3,5 трлн руб., что на 500 млрд руб. больше показателя 2021 года. Источниками роста показателя стали курортный комплекс (106%), сельское хозяйство (102,7%), транспортный комплекс (101,8%), промышленность (100,8%) и общепит (100,1%).

Татьяна Ручкина

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