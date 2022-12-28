ВРП Краснодарского края вырос за год на 500 млрд рублей

В 2022 году внутренний региональный продукт Краснодарского края составляет 3,5 трлн руб., что на 500 млрд руб. больше показателя 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Невзирая на пандемию коронавируса, беспрецедентные санкции, изменение логистики и уход с рынка западных компаний, все принятые в крае программы, национальные проекты и планы были подкреплены деньгами»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Источниками роста показателя по итогам года станут сельское хозяйство (102,7%) и промышленность (100,8%). Также положительная динамика ожидается в транспортном (101,8%) и курортном (106%) комплексах, а также в сфере общественного питания (100,1%).

Собственные доходы бюджета в этом году выросли на 41 млрд руб., более чем до 405 млрд руб. В местные бюджеты из краевой казны направили более 130 млрд руб., что на 31 млрд руб. превышает показатели прошлого года.

По словам первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася, объем межбюджетных трансфертов увеличен к 2021 году на 31,6%. Объем субсидий увеличился вдвое, до 53,5 млрд руб. Это позволило выделить больше средств на строительство и капремонт соцучреждений, укрепление их материально-технической базы, а также на решение проблем коммунальной инфраструктуры.

Если раньше на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья средства выделяли из местных бюджетов, то в этом году на эти цели выделили 320 млн руб. из краевого. Также в этом году вдвое, до 100 млн руб., увеличили дотации на поощрение муниципалитетов, достигших наилучших результатов в реализации инвестпроектов. Их получили 28 городов и районов. 1,2 млрд руб. направили на реализацию 42 мероприятий для развития Отрадненского, Мостовского и Апшеронского районов, как муниципалитетам с уровнем развития ниже среднего.

Татьяна Ручкина

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