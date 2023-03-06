В Хакасии пресекли контрабанду ценных пород древесины на 280 млн рублей

В Республике Хакасия по подозрению в контрабанде древесины в крупном размере задержан предприниматель из Абакана. Фигурант дела, используя фальшивые документы, в период с 2019 по 2022 годы незаконно вывез за рубеж древесину ценных пород общим объемом 43 тыс. м. куб. и стоимостью 280 млн руб., сообщили в УФСБ региона. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В отношении бизнесмена возбуждены шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В январе 2023 года в Красноярском крае сотрудники полиции по подозрению в незаконном экспорте древесины задержали предпринимателя из Лесосибирска.

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Лолита Белова