В Красноярске на директора торговой компании возбудили восемь уголовных дел

Сотрудниками полиции в Красноярском крае задержан 56-летний руководитель компании из Лесосибирска, занимающейся оптовой торговлей лесом. Его подозревают в незаконном экспорте древесины в страны Азии объемом более 800 куб. м. Ущерб, причиненный государству, оценен в 6 млн руб.

По версии следствия, поставки осуществлялись в период с апреля 2021 по июль 2022 года железнодорожным транспортом. При этом предприниматель указал в таможенных декларациях недостоверные сведения, значительно занизив объем перевозимой древесины.

В отношении обвиняемого возбуждено восемь уголовных дел за контрабанду лесоматериалов (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), ему грозит 12 лет лишения свободы.

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Лолита Белова