В парламенте Грузии подрались сторонники и противники закона об иностранных агентах

Сегодня, 6 марта, в парламенте Грузии произошла попытка сорвать обсуждение законопроектов «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Инцидент произошел перед началом заседания парламентского комитета по юридическим делам. Сорвать мероприятие пыталась оппозиция, в первую очередь партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).

Председатель комитета Анри Оханашвили и председатель ЕНД Леван Хабеишвили вступили в рукопашную схватку, а член парламента от ЕНД Анна Цителашвили ударила по лицу господина Оханашвили кипой бумаг с упомянутыми законопроектами.

Одновременно лидер партии «Стратегия строитель» депутат Георгий Вашадзе заявил, что его выгнали из зала заседаний парламентского комитета агенты службы государственной безопасности. «Это не грузины, а обычные русские, потому и принимают русский закон»,— посетовал господин Вашадзе.

Три женщины-депутата от оппозиции развернули в зале антироссийский плакат. Их выгнали из зала сотрудники охраны.

Параллельно с событиями в здании парламента на прилегающем к нему проспекте Руставели началась демонстрация. Ее участники сожгли государственный флаг РФ «в знак протеста против пророссийской политики, проводимой коллаборационистскими властями Грузии». Участники акции забросали здание парламента яйцами.

Тем не менее парламентский комитет продолжил обсуждение законопроектов в штатном режиме. В ближайшее время они будут вынесены для обсуждения на пленарном заседании парламента.

Оба законодательных акта разработаны проправительственной фракцией «Сила народа». Причем второй — буквальный перевод американского акта 1938 FARA (Foreign Assignation Registration Act), действующего в США до сих пор.

Оппозиционеры убеждены, что принятие подобных законов помешает вступлению Грузии в ЕС и НАТО. Именно поэтому с самого начала они в том числе физически противостояли «попыткам протащить путинский закон в грузинском парламенте».

Георгий Двали, Тбилиси