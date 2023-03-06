Правительство направит еще 21,5 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям

Правительство России дополнительно выделит около 21,5 млрд руб. на финансирование льготных кредитов для системообразующих предприятий в сферах промышленности и торговли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Господин Мишустин отметил, что программа кредитной поддержки системообразующих организаций была запущена правительством в 2022 году. «Мы помогли сотням компаний, которые имеют ключевое значение для нашей экономики, пройти наиболее сложный период после появления новых вызовов. Кому-то — сократить время адаптации, кому-то — оперативнее перестроить товарные цепочки и самое главное — сохранить необходимые рабочие места»,— сказал премьер в ходе совещания.

По словам Михаила Мишустина, выделение еще 21,5 млрд руб. позволит до конца действия кредитных договоров сроком до года не менять утвержденные в них льготные ставки. Решение коснется почти 800 предприятий-заемщиков.

С 17 марта прошлого года системообразующие организации начали получать льготные кредиты в российских банках для пополнения оборотных средств на срок до 12 месяцев под 11% годовых. В реализации программы приняли участие 16 банков. Предельный размер льготных кредитов для малых и средних предприятий установлен в размере до 10 млрд руб., для системообразующей организации или группы компаний — до 30 млрд руб.

Милена Костерева