После госпитализации пяти детей в Волжском волгоградская прокуратура начала проверку

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту отравления угарным газом пятерых детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа региона.

Несовершеннолетних в возрасте от восьми до 17 лет в воскресенье вечером их госпитализировали из дома № 5 на улице Луганская в городе Волжский. Сейчас дети в больнице, их жизням ничто не угрожает.

По предварительным данным семья почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь, позже недомогание почувствовали и несколько медработников, которые позже также обратились за медпомощью.

В процессе осмотра дома повреждений газового оборудования не выявили. Обстоятельства и причины скопления газа выясняются.

«Одной из версий причин произошедшего является нарушение технологического цикла при использовании индивидуального газового оборудования», — уточнили в надзорном органе.

По итогам проверки примут решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Дарья Васенина