Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Прикамья выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя регионального избиркома

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принес соболезнования родным и близким бывшего председателя областной избирательной комиссии Анатолия Лебедева, о смерти которого стало известно ранее. «Анатолий Николаевич был первым руководителем избирательной комиссии Прикамья, отработал в этой должности 14 лет. На его плечи легла ответственность за организацию первых всенародных выборов губернатора Пермской области. Анатолий Николаевич внес огромный вклад в становление электоральной системы Прикамья и совершенствование современной избирательной системы России, в том числе в части работы избирательных комиссий. Мы навсегда запомним Анатолия Николаевича как настоящего профессионала и патриота Прикамья, ответственного, целеустремленного, активного, искренне любящего регион и своих земляков»,— цитирует главу региона его пресс-служба.

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Анатолий Лебедев скончался 4 марта. Накануне ему исполнилось 83 года. Прощание с ним состоится во вторник 7 марта в 12:00 в холле второго этажа Органного зала по адресу ул. Ленина, 51б.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...