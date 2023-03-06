Глава Прикамья выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя регионального избиркома

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принес соболезнования родным и близким бывшего председателя областной избирательной комиссии Анатолия Лебедева, о смерти которого стало известно ранее. «Анатолий Николаевич был первым руководителем избирательной комиссии Прикамья, отработал в этой должности 14 лет. На его плечи легла ответственность за организацию первых всенародных выборов губернатора Пермской области. Анатолий Николаевич внес огромный вклад в становление электоральной системы Прикамья и совершенствование современной избирательной системы России, в том числе в части работы избирательных комиссий. Мы навсегда запомним Анатолия Николаевича как настоящего профессионала и патриота Прикамья, ответственного, целеустремленного, активного, искренне любящего регион и своих земляков»,— цитирует главу региона его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Анатолий Лебедев скончался 4 марта. Накануне ему исполнилось 83 года. Прощание с ним состоится во вторник 7 марта в 12:00 в холле второго этажа Органного зала по адресу ул. Ленина, 51б.