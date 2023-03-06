Скончался бывший председатель регионального избиркома

Скончался бывший председатель областной избирательной комиссии Анатолий Лебедев, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к семье. 3 марта ему исполнилось 83 года. Он скончался на следующий день, 4 марта. Церемония прощания состоится во вторник 7 марта в 12:00 в холле второго этажа Органного зала по адресу ул. Ленина, 51б.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Запискин Фото: Евгений Запискин

Господин Лебедев в 1967 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета (ПГУ). С 1967 по 1971 год работал следователем в ОВД Свердловского района Перми, в 1971–1994 годах преподавал в ПГУ.

С 1994 года возглавлял Пермскую областную избирательную комиссию, проводил все крупные выборы в 1990-х — начале нулевых годов. В 2006 году покинул пост и вышел на пенсию.