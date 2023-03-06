Обидчика DJ Smash просят отправить за хулиганство в колонию строгого режима

В Ленинском райсуде Перми состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего депутата законодательного собрания Александра Телепнева. Господин Телепнев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия и гособвинения, преступление он совершил 30 апреля прошлого года. Тогда бывший депутат находился в баре «Наташа», где позволил себе нецензурную брань. В ответ на просьбу успокоиться Александр Телепнев начал кидаться в персонал и посетителей посудой и мебелью. В результате пострадали два человека. В ходе прений представитель прокуратуры предложил приговорить Телепнева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ходе прений гособвинитель напомнил, что Александр Телепнев уже привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году он получил два года колонии-поселения за причинение вреда здоровью средней тяжести музыканту Андрею Ширману (DJ Smash), с которым у господина Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича произошел конфликт в клубе. В том же году Александр Телепнев получил еще два месяца колонии-поселения за причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений 19-летнему жителю Перми.

В рамках нового дела Телепнев вину в хулиганстве не признал. В суде экс-депутат пояснил, что у него был конфликт с барменом, умысла о совершении действий хулиганского характера у подсудимого не было. Кроме того, Александр Телепнев сообщил, что примирился с потерпевшими, претензий они не имеют. Телепнев попросил суд не наказывать его строго.

Дмитрий Астахов, Пермь